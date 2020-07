Celstraf met uitstel voor belaging met dreigbrieven, seksspeeltjes en porno: “Gingen door een hel”

Destelbergen

Een vrouw die dreigbrieven, seksspeeltjes en een mes achterliet in de brievenbus en de tuin van een politieinspecteur, is veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf, deels met uitstel. Omdat het slachtoffer haar een boete gegeven had nadat ze door het rode licht reed aan een schoolpoort in Destelbergen, vond ze het nodig om de man maandenlang te belagen. De man die haar uit liefde hielp, kreeg zeven maanden cel met uitstel. “Ik bleef hele nachten wakker om te zien of er iemand in de tuin sloop”, zei de politieman.