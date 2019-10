CD&V wil gezinsbelasting afschaffen: “Voldoende middelen dankzij spaarpot en subsidies Vlaamse regering.” Didier Verbaere

24 oktober 2019

17u06 1 Destelbergen De CD&V fractie stelt op de gemeenteraad vanavond voor om de jaarlijkse gezinsbelasting van 50 euro af te schaffen. Dat willen ze betalen met de subsidies van 2.168.172 euro die de gemeente de komende zes jaar krijgt uitbetaald door de Vlaamse regering.

“Dankzij de uitzonderlijk hoge subsidie die de gemeente Destelbergen van Vlaanderen krijgt, kan de jaarlijkse gezinsbelasting van 50 euro per gezin afgeschaft worden”, zegt Carolien Ongena (CD&V).

“Onze gemeente krijgt de komende zes maar liefst 2.168.172 euro extra subsidies van de Vlaamse regering. Een cadeau dat elk gemeentebestuur uiteraard in dank aanvaardt. Bovendien legt de Vlaamse regering geen enkele verplichting op. De gemeenten kiezen zelf wat ze met de extra financiële middelen doen. De CD&V-fractie stelt voor om het geld terug aan de inwoners te geven door de jaarlijkse gezinsbelasting van 50 euro zo snel mogelijk af te schaffen”, klinkt het.

“De nieuwe bestuursploeg Open VLD-NVA heeft een gezonde financiële toestand geërfd. Onze gemeente heeft een spaarpot van 4,4 miljoen euro en de schuldgraad van 300 euro per inwoner is ver beneden het Vlaams gemiddelde. Dankzij de extra Vlaamse subsidie is de afschaffing van de gezinsbelasting budgetneutraal. In het bestuursakkoord van Open VLD-NVA staat vermeld dat deze belasting onder de loep zal genomen worden. CD&V staat voor een constructieve oppositie aanpak, en stelt voor dit momentum te gebruiken om de belasting gewoon af te schaffen.”