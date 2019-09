CD&V vraagt verkeersmaatregelen voor centrum Heusden Didier Verbaere

25 september 2019

11u40 5 Destelbergen Op de gemeenteraad van Destelbergen zet de CD&V-fractie de verkeersproblematiek in het centrum van Heuden op de agenda. Zij willen duidelijkheid over de maatregelen die worden genomen om de dorpskern veiliger te maken en welke problemen eerst aangepakt worden.

“Deze week hebben verschillende inwoners van Heusden hun bezorgdheden geuit over overdreven snelheid, sluipverkeer, daverende vrachtwagens in de dorpskern van Heusden. Dit zorgt voor heel wat ongerustheid over de verkeersveiligheid. Gaat het om doorgaand verkeer of moeten deze effectief in de dorpskern zijn? Wordt er overlegd met de politie om mobiele camera’s in te zetten. We vragen om meer te controleren op snelheidsovertredingen in de dorpskern”, schetst Caroline Ongena de situatie.

“In het Mobiliteitsplan staan acties opgenomen voor de dorpskern in Heusden, waarvan de vorige jaren een aantal zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Leenstraat. We polsen ook naar een stand van zaken in de Zandakkerlaan. En wij vragen om eerst en vooral de verschillende problemen in kaart te brengen. In nauw overleg met de inwoners, want zij kennen de situatie in hun straat het best”, besluit Caroline. De gemeenteraad komt samen op donderdag 26 september om 19.30 uurin de raadszaal van het gemeentehuis.