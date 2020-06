Canadapopulieren Kruisdreef tegen de vlakte en vervangen door nieuwe bomen Didier Verbaere

12 juni 2020

16u11 1 Destelbergen In de Kruisdreef in Heusden (Destelbergen) worden 89 populieren gekapt. De bomen werden aangeplant voor het hout en zijn nu kaprijp. Ze vormen ook een risico voor de passanten. Na de kap worden ze vervangen door nieuwe populieren of streekeigen bomen.

“Alle bomen werden in het verleden op hetzelfde moment aangeplant en hebben dus allemaal dezelfde aanzienlijke leeftijd bereikt waardoor ze kaprijp zijn. Door hun leeftijd is er ook slechts een zeer beperkte toename van groei en houtproductie wat het oorspronkelijke doel is van de aanplant”, meldt de aanvraag vergunning.

“En door hun leeftijd neemt het risico aan gevoeligheid voor ziektes toe en daardoor ook het risico op schade aan de omgeving of mensen door vallende takken van de bomen. Ook zouden de gewassen op de landbouwgronden in de schaduw van de bomen aanzienlijk minder hinder ondervinden. Om die reden worden ze gekapt”.

Nieuwe bomen

Schepen Michaël Vercruyssen (Open Vld) bevestigt dat er zeker nieuwe bomen komen. “Het is inderdaad en helaas een mooie dreef die verdwijnt, maar door de ouderdom van de bomen vormen ze echt wel een gevaar. De eigenaar zal nadien nieuwe bomen planten. Vermoedelijk populieren maar in ons advies raden we ook streekeigen bomen zoals inlandse eik of beuk aan”, zegt Vercruyssen.