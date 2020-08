Buurt vraagt veiliger kruispunt na zoveelste ongeval met fietser Wouter Spillebeen

11 augustus 2020

20u08 0 Destelbergen Op het kruispunt van de Dendermondsesteenweg met de Reinaertweg in Destelbergen is deze morgen een fietsster gegrepen door een wagen. Het tienermeisje komt er vrij goed van af, maar het is niet de eerste keer dat op het kruispunt ongevallen gebeuren. De Gentse fietsersbond Fietsbult vraagt zich intussen af waarom het kruispunt nog niet aangepast werd.

Het tienermeisje fietste vanuit de richting van Gent in de Dendermondsesteenweg. In de Reinaertweg wilde intussen een wagen rechts afslaan richting Destelbergen. Hij merkte de fietsster niet op en raakte haar. “Gelukkig heeft haar fiets de grootste klap opgevangen”, zegt een omstaander. “Een seconde vroeger en ze had onder de wagen gelegen.” Het meisje komt er nu vrij goed van af.

Wachtende autorijen

Op het kruispunt gebeurden de laatste jaren al verschillende ongevallen. Zo werd aan de overkant van de straat een fietser gegrepen, reed een bestelwagen vorig jaar op een gevel in en knalde een auto tegen een verlichtingspaal nadat hij het verkeerseiland aan hoge snelheid meenam. “Een tijdje geleden werd een verlichtingspaal afgereden. Daar hangt nog steeds een bordje aan met de woorden: Te herstellen”, klinkt het.

“Wanneer gaan de gevaarlijke punten eens aangepakt worden? Moeten er eerst doden vallen?”, vragen buurtbewoners zich af. Ook de Gentse fietsersbond Fietsbult treedt hen bij. “Twee wachtende autorijstroken maken het altijd gevaarlijker voor fietsers. Of is autodoorstroming belangrijker dan verkeersveiligheid?”, vragen ze op hun sociale media.