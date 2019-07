Bruisende feesten op Eenbeekeinde Didier Verbaere

11 juli 2019

13u36 0 Destelbergen Eenbeekeinde in Destelbergen viert dit weekend voor de 72ste maal haar Bruisende Feesten.

Die feesten starten vrijdagavond met een receptie en een Vlaamse feestavond met orkest en optredens van Christophe en Liesje en Nina Butera. Zaterdag 13 juli is er kinderanimatie met poppentheater Pedrolino en optredens van Rudy Hammond & The Blue Ladies. Zondag kan je aan de Pasteurstraat terecht voor een Vlaamse Volksspelen namiddag en Rockband Noxs. En op maandag is er het 14e Oldtimer Tractoren Treffen, de 36ste grote avondmarkt en optreden van Combo Lomajo. Dinsdag wordt het feestweekend afgesloten met een kermisschieting en kaarting. Alle info op www.eenbeekeinde.be.