Brandweer zet pomp in tegen blauwalg in Damvalleimeer Jeffrey Dujardin

19 juni 2019

16u59 0 Destelbergen De brandweermannen van Brandweerzone Centrum hebben woensdagmiddag pompen in het Damvalleimeer opgesteld. Er werd maandag opnieuw een verdachte drijflaag met blauwalgen gedetecteerd op het Damvalleimeer in Destelbergen. Ze hopen met de pompen de blauwalg te kunnen bestrijden.

“Onze duikers zullen de pompen plaatsen”, zegt brandweerkapitein Erwin Van Damme. “Ze worden op een diepte van 4 meter geplaatst. We hopen daarmee het water in beweging te krijgen en zo meer zuurstof in het water te krijgen.”

De toegang naar het meer werd vandaag afgesloten, “Het risico is te groot”, klinkt het. Er geldt nog altijd een recreatieverbod. Ook begin dit jaar zorgde de bacterie voor een recreatieverbod aan het meer in Destelbergen. Blauwalg ziet er uit zoals wier. Contact met de bacterie kan leiden tot hevige jeuk én zelfs maag- en darmklachten. Maandagochtend werd een verdachte drijflaag opgemerkt aan de oevers van het meer. “De blauwalg is het meest uitgesproken aan de noordwestelijke en noordoostelijke oever”, zei burgemeester Elsie Sierens (Open VLD) eerder in onze krant. “De bloei overtreft de vorige in omvang. De Vlaamse Milieumaatschappij werd ingeschakeld. We gaan de situatie, met behulp van regelmatige staalopnames, nauwlettend opvolgen.”