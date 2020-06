Boomhut van 20.000 euro gaat amper drie jaar na opening in vlammen op: “Brandstichting valt niet uit te sluiten” Cedric Matthys

06 juni 2020

16u57 2 Destelbergen In de nacht van vrijdag op zaterdag is in natuurgebied de Kollebloem in Destelbergen een houten boomhut volledig uitgebrand. Het bouwwerk werd in juni 2017 ingehuldigd en kostte de gemeente 20.000 euro. Of er kwaad opzet in het spel is, blijft voorlopig onduidelijk. “Sommigen zien ons park als één grote vuilnisbak", zegt burgemeester Elsie Sierens (Open VLD) teleurgesteld.

Georges Blondeel (71) is een van de zeven vrijwilligers die om beurten natuurgebied de Kollebloem in Destelbergen ‘s avonds afsluiten. Hij woont recht tegenover het park. In de nacht van vrijdag op zaterdag zag hij rond 01.00 uur de brandweer aankomen. “Ik ben in mijn pyjama even op mijn oprit gaan staan, maar zag niet echt wat er aan de hand was. Deze ochtend (zaterdagochtend, nvdr.) hoorde ik dat de boomhut was uitgebrand. Ik heb dan wat rondgezocht. Er lagen uitgerafelde tampons op de grond die duidelijk vuur hadden gevat. Wat verder vond ik uitgebrande blikjes. De politie heeft alles meegenomen en onderzoekt of er effectief sprake is van brandstichting.” (lees verder onder de foto)

‘’t Smerig Kotje’

De boomhut moest een mooie schuilplaats worden voor de bezoekers van het park. De gemeente telde er drie jaar geleden 20.000 euro voor neer. Hij werd gebouwde met hoogwaardig hout en duurzame materialen, maar niet veel later sloegen vandalen de ramen uit. Algauw kreeg hij de bijnaam ‘’t Smerig Kotje’. “Vaak kropen er ‘s nachts jongeren over het hek om wiet te roken in het park", zegt Blondeel. “Ze lieten de boomhut dan vuil achter. Of ze iets met de brand te maken hebben, weet ik niet. Ik zie ze hier vaak rondrijden met hun brommers, maar durf ze niet altijd aan te spreken. Ze zijn één van onze vrijwilligers al eens tot thuis gevolgd. De jongeren die hier overdag komen, zijn altijd vriendelijk, maar ‘s nachts kunnen we weinig doen. We zijn ook gaan agenten.” (lees verder onder de foto)

Eén grote vuilnisbak

Of er een nieuwe boomhut zal komen, weet burgemeester Elsie Sierens (Open VLD) voorlopig niet. Ze kwam zaterdagochtend de schade opmeten en was er het hart van in. Als schepen van Leefmilieu huldigde ze het bouwwerk in juni 2017 mee in. Voor haar is deze brand de druppel. De manier waarop met natuurgebied de Kollebloem wordt omgesprongen zit haar al langer dwars. “Kijk hier eens rond”, zegt ze. “Al dat groen. Deze plaats is een parel in onze gemeente. Onze medewerkers komen vaak langs en ruimen de rommel op. Ook de vrijwilligers leveren schitterend werk, maar spijtig genoeg stellen we vast dat sommigen het terrein zien als één grote vuilnisbak. Ik ben erg teleurgesteld. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat het de voorbije dagen wat geregend heeft. Stel je voor dat vlammen overgeslagen zouden zijn. Ik wil niet weten wat er dan gebeurd zou zijn.”