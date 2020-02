Boek aan huis biedt kansarme gezinnen leesplezier Didier Verbaere

03 februari 2020

15u27 0 Destelbergen Met het project Boek aan huis willen Merelbeke, Destelbergen en Gavere werken rond taalontwikkeling en gezinsondersteuning bij kansarme gezinnen met kleuters. “Boek aan huis brengt het plezier van taal, voorlezen en boekjes dichter bij gezinnen.”

“Kinderarmoede stijgt overal, ook in onze streek. Jammer genoeg betekent dat ook dat sommige gezinnen minder mogelijkheden hebben om hun kinderen alle ontwikkelingskansen aan te bieden. Binnen het project Boek aan huis brengt een vrijwilliger wekelijks een bezoekje aan een gezin uit de buurt. Samen met de ouders wordt voorgelezen en spelen ze educatieve spelletjes. De vrijwilliger neemt het gezin ook mee om de ontspanningsmogelijkheden en vrijetijdsactiviteiten in de buurt te leren kennen”, zegt schepen van sociale zaken Daisy Poriau.

Het gezin kan daarnaast ook bij een professionele coach terecht voor info over sociale rechten en laagdrempelige opvoedingsvragen. De ouders kunnen meer informatie krijgen over de school en het onderwijssysteem en de coach probeert het contact tussen ouder en school te versterken. Hij of zij ondersteunt zo de gezinnen en de vrijwilligers en legt de brug naar de school en het onderwijs.

Laagdrempelig

“Met dit project hopen we het netwerk rond het gezin te versterken met vrijwillige, laagdrempelige en positieve ondersteuning door en in de buurt. Zo willen we elk kind maximale ontwikkelingskansen bieden”, verduidelijkt Daisy Poriau.

Heb je zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan binnen dit project? Stel je kandidaat via sociaalhuis@merelbeke.be. Je wordt dan in het voorjaar uitgenodigd voor een infosessie. De provincie Oost-Vlaanderen en het plattelandsloket ondersteunen het project met 75.074,72 euro aan subsidies. De eerste gezinnen zullen vermoedelijk in september kunnen starten.