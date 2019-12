BOB-controles verlopen steeds efficiënter Cedric Matthys

02 december 2019

12u07 0 Destelbergen In de politiezone Schelde-Rode, waar de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele tot behoren, is de BOB-campagne volop van start gegaan. Nog tot en met 2 februari voert de politie er de alcoholcontroles verder op. Die verlopen sinds enkele jaren heel wat vlotter.

“Ook in onze politiezone maken we al even gebruik van de zogenaamde snuffelaar”, laat politiewoordvoerder Ronny Decuyper verstaan. “De bestuurder blaast uit in een toestel met een trechtertje en binnen de drie seconden weten we of de persoon gedronken heeft. Mensen die geen druppel alcohol aanraakten, blazen direct negatief. Wie wel gedronken heeft, onderwerpen we aan een tweede test met het klassieke toestel. Door de eerste schifting vermijden we heel wat onnodige controles. Ons werk verloopt veel efficiënter.”