Bewoners van 5 woonzorgcentra, revalidatieziekenhuis en assistentiewoningen Covid-vrij Didier Verbaere

19 augustus 2020

14u16 4 Merelbeke/Nazareth/Destelbergen/Laarne Alle bewoners van de vijf woonzorgcentra, het revalidatieziekenhuis en de assistentiewoningen van de Zorgband Leie en Schelde in Destelbergen, Nazareth, Merelbeke en Laarne zijn tot op vandaag Covid-vrij.

“Daarnaast werden onder de bezoekers van de drie dienstencentra en de drie dagverzorgingscentra geen coronabesmettingen vastgesteld. Ook verloopt de zorg aan huis via het dienstenchequebedrijf, de dienst Gezinszorg, Karweidienst en de Mindermobielencentrale vlekkeloos, zonder dat COVID-19 ons parcours doorkruist”, zegt directeur Githa Praet van de Zorgband.

“We volgen de besmettingscijfers op de voet op. Toen deze in juli de hoogte ingingen, werd het crisisteam Zorgband Leie en Schelde geactiveerd om hoofdzakelijk de bezoekregeling binnen de woonzorgcentra terug wat te verstrengen”, zegt voorzitter Egbert Lachaert.

“Hierbij houden we evenwel steeds rekening met de mentale gezondheid van onze bewoners. Zo is bezoek in de gemeenschappelijke ruimte of cafetaria toegelaten op afspraak. Bezoek op de bewonerskamers is de uitzondering en slechts in specifieke omstandigheden toegestaan, zodat de circulatiestromen binnen de woonzorgcentra tot een minimum herleid worden en we kunnen vasthouden aan de vaste bewonersbubbels”, voegt Algemeen directeur Githa Praet toe.