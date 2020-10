Bewoners nemen op Adieu sereen afscheid van dierbaren met muziek en poëzie Didier Verbaere

11 oktober 2020

13u28 0 Heusden Op de kerkhoven van Heusden en Destelbergen werden zondag twee afscheidsmomenten met zang, muziek en poëzie gehouden voor mensen die een dierbare verloren tijdens de lockdown. “Mooie woorden die hopelijk wat troost bieden”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).

Door de coronamaatregelen was en is afscheid nemen van een overledene extra moeilijk. Zelfs met de soepelere maatregelen. Daarom organiseerde de gemeente Adieu als moment van troost en herinnering. Wie een dierbare verloor aan corona, kon geen normale uitvaart organiseren. Wie een familielid in het buitenland verloor, kon daar niet naartoe reizen. Vrienden en families kunnen niet samen afscheid nemen. Terwijl we net dan bij elkaar willen zijn. In Heusden luisterden zo’n dertig aanwezigen naar teksten en muziek van dichter Els Moors, dorpsdichter Nicole Ledegen, sopraan Lieselot De Wilde en pianiste Lies Colman.

“We verloren beiden onze partner begin april en het afscheid was onwezenlijk en zelfs onmenselijk. We mochten amper met twee aan de gesloten kist staan en hadden niemand naast onze zijde. Vanaf het overlijden tot de begrafenis was alles zeer koel en steriel”, zegt Nadine Poznanski, de echtgenote van Michel. Ook haar vriendin Christine Drieghe, die haar partner een week later verloor, was erbij zondagochtend.

“Het is een warme attentie van de gemeente dat ze ons de gelegenheid gaven om op een iets normalere manier een soort van afscheid te geven. We hadden echt wel nood aan een moment als vandaag en het zal zeker helpen in de verwerking. Bedankt daarvoor”, besluit Nadine.