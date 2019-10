Bestuurder overleden na knal tegen vrachtwagen in schaar op E17 Wouter Spillebeen

27 oktober 2019

08u12 2 Destelbergen Op de E17 ter hoogte van de verkeerswisselaar in Destelbergen is deze morgen een dodelijk ongeval gebeurd. Een wagen met Nederlandse nummerplaat reed er in op een vrachtwagen die in schaar stilstond op de weg.

Iets voor 6 uur deze morgen kwam een vrachtwagenchauffeur in de problemen op de verkeerswisselaar. De vrachtwagen kwam van de R4 af en wilde op de E17 rijden, maar begon te slippen. De vrachtwagen ging over een verkeersdrempel, reed de snelweg op en botste frontaal tegen de middenberm. De truck en de oplegger gingen in schaar en kwamen zo tot stilstand op de linkse en de middelste rijstrook.

De hulpdiensten en een takelaar werden ter plaatse geroepen, maar nog voor de wegpolitie er was, liep het fout. Een autobestuurder kwam op de linkerrijstrook aangereden. De takelaar die wel al ter plaatse was, deed teken dat hij naar rechts moest uitwijken en de wagen begon nog aan het manoeuvre, maar het was te laat. De bestuurder knalde op de achterkant van de vrachtwagen en kwam onder de oplegger terecht.

Het slachtoffer zat gekneld in zijn wagen. De brandweer bevrijdde hem, maar alle hulp kwam te laat en de bestuurder overleed ter plaatse.

De drie rijstroken van de E17 zijn ter hoogte van de verkeerswisselaar met de R4 in Destelbergen afgesloten voor de afhandeling van het ongeval. Het verkeer richting Gent kan over de pechstrook passeren.