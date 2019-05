Bestuur Destelbergen wil mening inwoners via #watbeliefteru9070 Didier Verbaere

Het gemeentebestuur van Destelbergen werkt aan haar meerjarenplanning maar wil haar inwoners hier flink in betrekken. “Op die manier creëren we ook een groter draagvlak voor onze plannen. We werken momenteel ook aan een herstructurering van de adviesraden”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). Onderzoeksbureau Public Minds start voor het bestuur het project #watbeliefteru9070 op.

Via het participatietraject #watbeliefteru9070 zoekt het bestuur antwoorden op vragen zoals: Wat zijn sterke punten van onze gemeente? Welke aandachtspunten zijn er? Welke keuzes vinden onze inwoners belangrijk? Onderzoeks- en adviesbureau Public Minds stelde een vragenlijst op en stuurt deze begin juni naar 1400 willekeurige bewoners op zoek naar meningen en advies.

In een tweede stap worden op basis van de aangereikte antwoorden de verschillende thema’s verder uitgediept in gesprekstafels op donderdag 19 september om 19.30 uur in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum, Koedreef 7 te Destelbergen. “Alle resultaten van de enquête en de Participatiestudio neemt het bestuur vervolgens mee in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan dat tenslotte in december zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad”, besluit burgemeester Sierens.