Basisschool De Klaver trapt nieuwe schooljaar af met koffiekoeken én handgel: “Die knuffel voor juf of meester ontbreekt nog” Cedric Matthys

01 september 2020

11u57 1 Destelbergen Ook in Heusden is het nieuwe schooljaar van start gegaan. In basisschool De Klaver in de Meersstraat wachtten de leerkrachten hun leerlingen op met een koffiekoek én handgel. “Het voelt voor de leerlingen nog steeds vreemd aan dat ze hun juf of meester geen knuffel mogen geven”, zegt directeur Elke De Smet.

Dat scholen erg creatief omgaan met corona, bewijst basisschool De Klaver in Heusden des te meer. Bij de start van het nieuwe schooljaar, wilden de leerkrachten ouders zoveel mogelijk uit de gebouwen houden. “Vooral bij de kleuters geeft dit soms problemen”, legt directeur Elke De Smet uit. “Daarom knutselden we een boog van ballonen in elkaar. De boog is hoog genoeg voor de leerlingen, maar als je er als ouder onderdoor wil, hou er waarschijnlijk een hernia aan over.” (lacht)

Gelaatsuitdrukkingen

In De Klaver verloopt alle zo normaal mogelijk. De mondmaskers en handgel voelen voor de 270 leerlingen en 25 leerkrachten intussen niet meer vreemd aan, al hoopt De Smet dat ze nog dit schooljaar weg mogen. “Ik ben uiteraard geen viroloog", zegt ze, “maar ik zie de praktische gevolgen. Het voelt voor de leerlingen nog steeds vreemd aan dat ze hun juf of meester geen knuffel mogen geven. Ook is het niet altijd even eenvoudig om met een mondmasker les te geven. Zeker in het eerste leerjaar kan een leerkracht met zijn of haar gelaatsuitdrukkingen soms meer duidelijk maken dan met woorden. Op zo’n moment vormt het mondmasker een barrière.”

Enthousiasme

Hoewel ze uitkijkt naar de periode na corona is de directeur over het algemeen tevreden. Enkele weken geleden was er nog sprake om de leerlingen op woensdag thuis te laten. Dat die maatregel er niet is doorgekomen, kan ze enkel toejuichen. “Ik begreep niet echt wat die halve dag nu zou uitmaken”, legt ze uit. “Daarenboven wilden ook onze leerkrachten graag op een normale manier opnieuw aan de slag. Het doet deugd om te zien met hoeveel enthousiasme ze hier vandaag staan. Ondanks de beperkingen maken we er samen een schitterend schooljaar van. Dat staat vast.”