Bart Van Peteghem (48) is nieuwe wereldkampioen wiezen Didier Verbaere

03 december 2019

14u48 1 Destelbergen Bart Van Peteghem (48) van Krantenshop Eenbeekeinde in Destelbergen is de nieuwe wereldkampioen wiezen van de International World Whist Association. Afgelopen weekend haalde hij de titel binnen op een deelnemersveld van 319 kaarters in Turnhout.

Bart is een fervent kaarter. “Van in mijn kindertijd werd er thuis bij ons veel gekaart. Minstens tweemaal per week zaten we samen met mijn ouders en zus zaliger tot een kot in de nacht te wiezen”, zegt Bart. “Later kaartte ik wat minder maar de jongste jaren is het spelletje weer populair met dank aan een aantal studentenclubs uit het Leuvense die het kaartspel weer op de kaart zetten”, lacht Bart.

Miserie troef

Hij werd lid van Vierde Aas Troef uit Laarne en doet sindsdien vaak mee aan tornooien van de IWWA. “Op het Belgische kampioenschap in Laarne sneuvelde ik nog in de eerste ronde. Maar ik zeg altijd dat winnen belangrijker is dan deelnemen. Dus trokken we met enige ambitie naar het wereldkampioenschap in Turnhout. Je moet natuurlijk ook wat geluk hebben en goeie kaarten krijgen. Maar het is ook een kunst wat je met die goeie of slechte kaarten aanvangt”, zegt Bart.

“In de voorlaatste ronde heb ik nog gegokt op tien slagen en verloren. Maar in de finale speelde ik miserie (geen enkel winnende slag – DVL) en won ik. Dat leverde voldoende punten op voor de titel. En een koffiemachine, eeuwige roem, een knappe beker, een juweeltje met diamanten en heel veel lekkere streekbieren”, lacht Bart.

Als regerend wereldkampioen wil hij volgend jaar zijn titel absoluut verdedigen. “We gaan de komende maanden dus opnieuw heel wat tornooien spelen en onze ambitie is om een WK in eigen streek te organiseren. En ik wil ook wereldkampioen rikken (soort wiezen) worden”, besluit Bart.