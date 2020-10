Alle woonzorgcentra Zorgband Leie en Schelde voorlopig coronavrij: “Wie de regels niet volgt, wordt geweigerd” Didier Verbaere

13 oktober 2020

11u47 8 Destelbergen/Merelbeke/Laarne/Nazareth Het revalidatieziekenhuis en de 5 woonzorgcentra van de Zorgband Leie en Schelde in Destelbergen, Merelbeke, Laarne en Nazareth zijn voorlopig coronavrij. “We kijken er nauwgezet op toe dat alle bezoekers de veiligheidsmaatregelen strikt naleven en treden streng op. Wie de afspraken met de voeten treedt, wordt de toegang ontzegd”, zegt directeur Githa Praet.

“In deze tijden, waarbij de besmettingscijfers dagelijks fors stijgen, dienen we streng op te treden om de veiligheid en de gezondheid van onze bewoners en medewerkers te waarborgen. Alle voorbereidingen zijn intussen getroffen mochten we geconfronteerd worden met een coviduitbraak: het outbreakplan staat op punt en alle centra hebben een strategische stock aan beschermingsmateriaal ter beschikking”, zegt algemeen directeur Githa Praet.

De lokale dienstencentra van de Zorgband Leie en Schelde zijn momenteel nog geopend en daar worden alle activiteiten coronaproof georganiseerd. In de drie buurtrestaurants worden alle klanten in 2 shifts ontvangen. “De 3 dagverzorgingscentra draaien op maximum 60 tot 70% bezetting, gezien we tussen de daggasten onderling de afstandsregel van 1,5 m dienen te respecteren. Hierdoor kunnen we spijtig genoeg niet alle ouderen opvangen en werken we noodgedwongen met wachtlijsten. Verder zijn alle medewerkers van de thuiszorgdiensten aan het werk. Volgende week verwachten we nieuwe maatregelen vanuit de taskforce zorg, die op woensdag 14 oktober samenkomt.”

Samenwerking loont

“De covidcrisis heeft alvast duidelijk aangetoond dat samenwerken loont; knopen worden doorgehakt binnen een crisisteam waarbij verschillende directies van woonzorgcentra, het revalidatieziekenhuis, aangevuld met de directeur thuiszorg de hoofden bij elkaar steken en interdisciplinair samenwerken. Elk woonzorgcentrum op zich had nooit even snel en accuraat kunnen reageren en optreden als de Zorgband Leie en Schelde in zijn geheel”, besluit voorzitter Egbert Lachaert.