Alarm in Destelbergen: 15 nieuwe coronabesmettingen, waarvan 6 in sportclub Didier Verbaere

28 september 2020

18u23 0 Destelbergen Het aantal coronabesmettingen in Destelbergen is de jongste dagen gevoelig gestegen en het lokaal bestuur is overgeschakeld van knipperlicht- naar vooralarmfase. “We vragen alle inwoners met aandrang om mee te werken aan het lokaal contactonderzoek en de zes gouden regels strikt te volgen”, zegt het bestuur na besmettingen in een sportclub en een school.

“Met 15 nieuwe besmettingen de voorbije week in onze gemeente zijn nu twee drempels overschreden. Zo is het aantal besmettingen nu ook gestegen naar 92 per 100.000 inwoners. Daardoor bevinden we ons in vooralarm, de op één na hoogste alarmfase. Zes gevallen zijn gelinkt aan een sportvereniging. Alle leden werden verwittigd. De andere gevallen hebben geen verband met elkaar. Er is ook één besmetting op een school. Het betrokken personeelslid ging onmiddellijk in quarantaine. Uit voorzorg werden ook alle kinderen uit de betrokken klas in quarantaine geplaatst, net zoals enkele personeelsleden die nauw contact hebben gehad. De directie informeerde meteen alle ouders van de betrokken kinderen. Onze lokale Crisiscel Onderwijs volgt de situatie in alle scholen in onze gemeente nauwgezet op”, meldt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). Geen enkel geval kan voorlopig worden gelinkt aan een woonzorgcentrum of serviceflats.

Vooralarm

De situatie in Destelbergen wordt door deze vooralarmfase nu nauwlettend mee opgevolgd door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat analyseert nu, in nauw overleg met de gemeente en de Eerstelijnszone Scheldekracht, of er een verklaring of reden kan worden gevonden voor deze stijging. Dat gebeurt via extra lokaal contactonderzoek. Aan alle besmette inwoners wordt gevraagd welke plaatsen ze hebben bezocht tijdens de incubatieperiode.

“Zo willen we achterhalen of er een link is met b.v. een evenement of bepaalde locatie. Op basis van die uitgebreide analyse kan de gemeente dan gerichte maatregelen nemen.” Wie klachten heeft, wordt gevraagd om onmiddellijk de huisarts te contacteren, thuis te blijven en een lijstje op te maken van de nauwe contacten. De rest van de bevolking wordt gevraagd om de gouden regels rond hygiëne en afstand op te volgen.