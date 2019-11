Al meer dan 250 kaartjes voor bijna 106-jarige Elza en ze leest ze allemaal Didier Verbaere

29 november 2019

16u53 6 Destelbergen Elza Roels uit Heusden viert zondag haar 106de verjaardag. En de kranige dame kreeg al meer dan 250 verjaardagkaartjes in haar brievenbus, na een oproep op sociale media en via onze krant.

Elza Roels mag zondag maar liefst 106 kaarsjes uitblazen in het woonzorgcentrum Kouterhof in Heusden. En dat wou het verplegend personeel, dat haar op handen draagt, niet zomaar laten passeren. Via sociale media en onze krant lanceerden ze een oproep, om haar zoveel mogelijk verjaardagkaartjes te sturen. Met succes, want vrijdagmiddag sierden meer dan 250 kaartjes en tekeningen haar muren. En er lag nog een stapel ongeopende post op haar te wachten.

Uit het hele land

“Eén voor één leest ze de kaartjes. Die komen uit Heusden, Melle, Overmere, Hamme, Temse en zelfs Luik. De jongste dagen krijgt ze ook regelmatig bezoek van schoolkinderen, die speciaal tekeningen voor haar maakten. Ze straalt bij elk kaartje dat ze leest”, zeggen Patricia en Silke, die samen met de collega’s de oproep lanceerden.

“Ik had nooit verwacht dat ze zoveel mensen aan mij zouden denken. Ik vind het fantastisch. Maar ik ga in staking moeten gaan, want het is te veel werk aan het worden”, lacht de bijna-jarige.

Woensdag is er een groot feest in het Kouterhof voor haar verjaardag. Kaartjes zijn nog steeds welkom ter attentie van Elza Roels, Kouterlaan 21 in 9070 Heusden.