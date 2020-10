Adieu: poëzieconcerten als afscheidmoment in tijden van corona Didier Verbaere

05 oktober 2020

16u58 1 Destelbergen Door de coronamaatregelen is afscheid nemen van een overledene extra moeilijk. Met twee poëzieconcerten op 11 oktober op de begraafplaatsen in Destelbergen en Heusden wil de gemeente iedereen een moment van troost en herinnering bieden.

Oud-Dichter des Vaderlands Els Moors, dorpsdichter Nicole Ledegen, sopraan Lieselot De Wilde en pianiste Lies Colman zorgen voor troostende woorden en muziek.

Het coronavirus maakt onze sterfelijkheid plots heel tastbaar, maar tegelijkertijd maakten de quarantainemaatregelen het onmogelijk samen te rouwen. Wie een dierbare verloor aan corona, kon geen normale uitvaart organiseren. Wie een familielid in het buitenland verloor, kon daar niet naartoe reizen. Vrienden en families kunnen niet samen afscheid nemen. Terwijl we net dan bij elkaar willen zijn.

“Met Adieu willen we dit moment alsnog creëren. Als eerbetoon aan diegenen die we verloren, maar ook als een hulde aan het leven. Omdat verdriet en liefde altijd samengaan, want alleen om hen van wie we hielden, rouwen we. Aan hen koesteren we warme en levendige herinneringen. Muziek raakt ons vaak recht in ons gevoel, op een plaats voorbij taal en woorden. En poëzie weet te vatten wat moeilijk zegbaar is. Daarom brengen we muziek en poëzie samen, in de overtuiging dat kunst troost”, aldus het lokaal bestuur.

Praktisch

Adieu startte in Gent op initiatief van 123-piano met curator Gaea Schoeters. In Destelbergen krijgt dit evenement een vervolg met artiesten met een lokale verankering. Er zijn twee voorstellingen op zondag 11 oktober om 11 uur op de begraafplaats aan de Steenvoordestraat in Heusden en om 14 uur in de Adrien De Grootestraat in Destelbergen. Gratis, met mondmasker en mits vooraf reserveren.