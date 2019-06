Aanrijding op E17 in Destelbergen: 2 lichtgewonden Jeffrey Dujardin

07 juni 2019

13u00 1

Op de E17 richting Gent is vrijdagochtend rond 11 uur een ongeval gebeurd ter hoogte van Destelbergen. Twee wagens kwamen in aanrijding met elkaar, er raakte twee personen lichtgewond. Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd, waardoor er een file stond tot aan het parkeerterrein van Kalken. Om 12.20 uur was de rijbaan terug vrij voor het verkeer.