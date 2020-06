11.11.11. vraagt vlak bij gemeentehuis aandacht voor vluchtelingen Didier Verbaere

21 juni 2020

13u04 0 Destelbergen Naar aanleiding van de Internationale Vluchtelingendag hield het 11.11.11.-comité zondagvoormiddag een korte actie aan het gemeentehuis van Destelbergen. In een brief aan het gemeentebestuur vragen ze aandacht en steun voor vluchtelingen.

“Niemand kiest ervoor om alles achter te laten en te vertrekken, een compleet onzekere toekomst tegemoet. Omstandigheden dwingen kinderen, jongeren, mensen daartoe. We vragen aan het gemeentebestuur om te investeren in de mensen in het LOI (Lokaal Opvang Initiatief) in het kwartier Beervelde in de Brugstraat, in het bijzonder in de kinderen en de jongeren die daar verblijven”, zeggen Lut Sabbe, Marieke Kindt, Mieke Leloup en Hilde Goethals van het comité.

“We vragen om een extra aantal minderjarigen, die alleen op de vlucht zijn en nu vastzitten in Griekse kampen, op te nemen in onze gemeente. Dat kadert binnen de vraag van de EU aan de lidstaten en de resolutie, goedgekeurd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Eenzelfde vraag wordt nog per mail gericht aan iedereen die in de gemeenteraad zetelt. Tot slot vragen we aan alle inwoners om 11.11.11. te steunen.”