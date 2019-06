‘Voor ieder wat wil(d)s’: deze zondag doorlopend feest in Damvallei Sam Ooghe

28 juni 2019

13u42 0 Destelbergen Dit jaar viert Natuurpunt Damvallei haar 25e verjaardag, en dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Zondag staat een volledige dag feest op het programma.

Het moet een gezellige familiedag worden in de Schipgrachtstraat. Doorlopend is er een fototentoonstelling langs een uitgestippeld wandelparcours. Er worden ook wandelingen met gidsen georganiseerd, er is een taartenbar, een grote gezinspicknick, en zelfs een yogasessie in de natuur. Voor wie even wil schuilen voor de verschroeiende zon, wordt een open tent geplaatst en een tiental partytentjes. Ook de ijskar zal voor verfrissing zorgen.

Meer info op www.damvallei.be of de Facebookpagina van Natuurpunt Damvallei.