‘Ribbelstroken’ op E17 moeten aantal ongevallen in staart van file terugdringen

Destelbergen

Een aannemer heeft ‘ribbelstroken’ aangebracht op het wegdek van de E17 richting Gent. Dat gebeurde in de kilometers voor de werfzone. De stroken zijn een bijkomende maatregel die het Agentschap Wegen en Verkeer neemt om het hoge aantal ongevallen terug te dringen in de staart van de file die er dagelijks staat door de wegenwerken in Gentbrugge.