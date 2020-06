‘Ribbelstroken’ aangebracht op E17 na reeks ongevallen met vrachtwagens in staart van file Kristof Pieters

20 juni 2020

10u15 0 Destelbergen Een aannemer heeft zogenaamde ‘ribbelstroken’ aangebracht op het wegdek van de E17 richting Gent. Dat gebeurde in de kilometers voor de werfzone. De stroken zijn een bijkomende maatregel die het agentschap Wegen en Verkeer neemt om het Een aannemer heeft zogenaamde ‘ribbelstroken’ aangebracht op het wegdek van de E17 richting Gent. Dat gebeurde in de kilometers voor de werfzone. De stroken zijn een bijkomende maatregel die het agentschap Wegen en Verkeer neemt om het hoge aantal ongevallen terug te dringen in de staart van de file die er dagelijks staat ten gevolge van de wegenwerken in Gentbrugge.

De voorbije weken kwam het op de E17 herhaaldelijk tot zware ongevallen in de filestaart met heel wat menselijk leed en ravage tot gevolg. De snelweg was meerdere keren urenlang versperd. Op drie plaatsen met een afstand van 1.800 en 3.400 meter tussen werden telkens drie stroken in ‘thermoplast’ aangebracht. Naast de ribbelstroken werden er ook extra signalisatieborden en tekstkarren geplaatst. Het aanbrengen van de ribbelstroken nam vrijdagavond amper anderhalf uur tijd in beslag, het verkeer ondervond tijdelijk wat hinder.