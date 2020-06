Zaakvoerder Gebo strijdvaardig na zware industriebrand: “Over paar dagen willen we terug operationeel zijn”

Dessel

De zware industriebrand die woensdagavond heeft gewoed aan Stenehei in Dessel zal de firma Gebo niet klein krijgen. Zowel het atelier als de opslagplaats gingen volledig in vlammen op. Maar nog terwijl de bluswerken bezig waren, toonden de zaakvoerders zich al strijdvaardig. “Deze week wordt er niet meer gewerkt. Maar over een paar dagen hopen we terug operationeel te zijn”, zegt Yves Geboers.