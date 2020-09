Witgoor richt zich op de competitie Jef Tegenbos

08 september 2020

11u59 1 Dessel Voor Witgoor eindigde het Belgische bekeravontuur op het veld van Gullegem. De thuisploeg zorgde vrij snel voor een 2-0-voorsprong. De Desselnaars kregen die achterstand niet meer weggewerkt. Uiteindelijk werd het nog 3-0.

Vooraleer de wedstrijd goed en wel bezig was, stond Witgoor voor een zware opdracht.

“De bonus die Gullegem in het begin van de wedstrijd bij mekaar voetbalde, kwam er te gemakkelijk”, vond trainer Wes De Ceuster. “Het positieve is dat we verschillende kansen bij mekaar hebben gevoetbald om de aansluitingstreffer te scoren. Maar die kwam er niet. Dan weet je dat het een heel moeilijk verhaal wordt.”

Witgoor had in de volgende ronde SK Londerzeel kunnen ontmoeten. De Vlaams-Brabantse formatie waar Mollenaar Stijn Geys het sportieve roer in handen heeft.

“Met de start van de competitie in het vooruitzicht, had dat een ideale generale repetitie en perfecte waardemeter kunnen zijn”, zegt de Witgoorse T1.

Collectief

Witgoor heeft een drukke transferperiode achter de rug. Met het gevolg dat er de voorbije weken bijzonder veel werk op de planken lag.

“Op dat vlak hebben we niet veel geluk gehad”, verwijst De Ceuster naar de korte voorbereiding. “Uiteindelijk mogen we van een volledig nieuwe ploeg spreken. Om van iedereen een goed beeld te krijgen, is er tijd nodig. Intussen komen we stilaan in de laatste rechte lijn van de voorbereiding. Woensdagavond om 19.30 uur spelen we nog op het veld van Dessel Sport.”

Doelstelling

Als nieuwkomer deed Witgoor het vorig seizoen bijzonder goed, en slaagde het erin om zonder problemen het behoud te verzekeren.

“Het wordt een heel zware competitie”, voorspelt Wes De Ceuster. “Het is anderzijds een ideale reeks, met verschillende wedstrijden tegen ploegen uit de buurt. Voor ons wordt het opnieuw belangrijk om uit de gevarenzone te blijven. Bovendien hoop ik dat we een ander soort van voetbal kunnen brengen, waarbij onze eigen accenten meer aan de oppervlakte komen. Met een thuiswedstrijd tegen Nijlen staan we meteen voor een eerste test. Nijlen is een club die pas laat wist dat ze moest promoveren, maar over een sterk geheel beschikt.”