Wielertoerist belandt in het water Jurgen Geyselings

22 juni 2019

22u43 0

Aan Schans in Dessel is op zaterdag een wielertoerist ik het kanaal gevallen. Het voorval deed zich voor tussen Sas 4 en Sas 5. Het slachtoffer is een man van 68 jaar woonachting in Herentals. De man was samen met kameraad een toertje gaan fietsen en moest plotseling uitwijken voor een obstakel. Omwille van dit uitwijkmaneuvre belande de man in het water.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Mol gebracht van waaruit hij later verder gebracht werd naar het ziekenhuis in Turnhout.