Werken in Boeretangsedreef en Gravenstraat Liese Demeulenaere

09 oktober 2020

13u34 0 Dessel Van 12 tot 30 oktober zal er verkeershinder zijn in de Boeretangsedreef en de Gravenstraat omdat er een elektriciteitskabel wordt aangelegd.

Tijdens de eerste fase zal er op de Boeretangsedreef éénrichtingsverkeer zijn tussen het rondpunt en de Kleine Boeretang. Het verkeer vanuit Dessel-centrum zal via de Kleine Boeretang naar de Kastelsebaan omgeleid worden. Het verkeer vanuit de Kastelsedijk en de Gravenstraat kan wel gewoon nog via de Boeretangsedreef rijden.

In de tweede fase wordt er gewerkt in de Gravenstraat, die telkens in zones zal worden afgezet. De Gravenstraat blijft in beide richtingen open voor verkeer, maar auto’s zullen ter hoogte van de werfzone beurtelings over een rijstrook moeten rijden.

Voor fietsers zal er daarentegen geen hinder zijn.