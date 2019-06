Wekelijkse markt verhuist voor Graspop Jef Van Nooten

12 juni 2019

15u34 0 Dessel De wekelijkse markt in Dessel zal op donderdag 20 juni uitzonderlijk niet plaatsvinden in het centrum, maar op het Meiplein in Witgoor. Aanleiding is de intrede van Graspop-bezoekers.

Van vrijdag 21 juni tot zondag 23 juni vindt in Dessel het festival Graspop plaats. “Maar de grote toestroom begint al op donderdag 20 juni”, klinkt het bij de gemeente. “Omwille van de verkeerstoestroom en de kiss & ride die op de markt in Dessel-Centrum wordt georganiseerd, is er beslist de wekelijkse goederenmarkt éénmalig te verhuizen naar het Meiplein in Witgoor.”

De goederenmarkt zal er plaatsvinden van 13 tot 18 uur.