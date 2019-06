Weinig incidenten tijdens 24ste Graspop: “Slechts 6 festivalgangers bestuurlijk aangehouden” Jef Van Nooten

24 juni 2019

16u18 2 Dessel De lokale politie Balen-Dessel-Mol blikt tevreden terug op de 24ste editie van de Graspop Metal Meeting. “Er waren relatief weinig incidenten”, klinkt het.

Verspreid over de verschillende dagen lokte Graspop 150.000 metalfans naar Dessel. Ondanks de omvang van het festival kende de politie een rustig weekend. “De 24ste editie was er één met relatief weinig incidenten”, vertelt een politiewoordvoerder. “Slechts zes festivalgangers werden voor openbare dronkenschap of ordeverstoring bestuurlijk aangehouden en voor de gepaste duur opgesloten. Er werd net als bij de vorige edities in samenwerking met de organisatie en de interne security extra aandacht besteed aan het voorkomen van gauwdiefstallen. In vergelijking met de vorige edities waren er een pak minder diefstallen. In totaal werden tijdens de duur van het hele festival een 50-tal meldingen van diefstallen/verlies geregistreerd.”

Ook op vlak van verkeer verliep alles vlot. “De uitstroom kende zondagnacht na het optreden van headliner ‘Kiss’ een piek, maar verliep zonder wachttijden of files.”

Op de lost & found stand van Graspop werden de voorbije dagen heel wat voorwerpen binnengebracht. Het gaat vooral om gsm’s, portefeuilles en bankkaarten. Dinsdag gaan de niet opgehaalde voorwerpen naar de politiewijkpost in Dessel. De politie probeert de rechtmatige eigenaar op te sporen. “Van sommige voorwerpen zoals kledingstukken, rugzakken of gsm’s lukt het niet altijd meteen om de eigenaar terug te vinden. Wie wil weten of zijn of haar spullen er tussen zitten, kan een mail met de beschrijving van het voorwerp sturen naar wijkdessel@politiebalendesselmol.