Weg-Wijzer organiseert festival voor Rode Neuzen Dag Jef Van Nooten

29 november 2019

12u29 1 Dessel De speelplaats van basisschool Weg-Wijzer uit de Hannekestraat in Dessel werd vrijdag omgevormd tot een festivalterrein. De school organiseerde er een festival naar aanleiding van de Rode Neuzen Dag.

“We hebben de afgelopen maanden in de klassen intensief gewerkt rond gevoelens, welbevinden en weerbaarheid. We verkochten leuke goodies en lekkere neusjes, en organiseerden een sponsorloop in het bos”, klinkt het in de school. “Om de inzet van de kinderen en hun ouders te vieren, heeft de leerlingenraad een festival op poten gezet: een heerlijke dag met tal van activiteiten, gecombineerd met een leuke festivalsfeer.”

Ook de ouders en grootouders zijn uitgenodigd voor het festival. De opbrengst van de drankjes en versnaperingen die de ouderraad verkoopt, gaat naar de Rode Neuzen Dag.