Walter Coenraets is nieuwe korpschef van politie Balen-Dessel-Mol Jef Van Nooten

19 februari 2020

13u51 0 Dessel De 47-jarige Walter Coenraets is de nieuwe korpschef voor de lokale politie Balen-Dessel-Mol. De man uit Tessenderlo legde dinsdag de eed af. “Ik wil deze politiezone voluit in de 21ste eeuw plaatsen”, zegt Coenraets.

De vorige korpschef, Roger Mol, hield het na 17 jaar voor bekeken. De politiezone Balen-Dessel-Mol moest dus op zoek naar een nieuwe. De 47-jarige Walter Coenraets uit Tessenderlo staat voortaan aan het hoofd van het korps. “Coenraets startte zijn carrière bij de politie in 1999 als adviseur bij de National Computer Crime Unit van de gerechtelijke politie in Brussel”, vertelt een woordvoerder van de politiezone. “Twee jaar later ging hij aan de slag als hoofdinspecteur bij de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Nadien volgde hij de opleiding tot commissaris van politie en werd hij teamchef van de Regional Computer Crime Unit. Sinds 2014 was Coenraets actief als diensthoofd van de Federal Computer Crime Unit.”

ICT-criminaliteit

Walter Coenraets heeft vanuit zijn vorige functies heel wat ervaring met technologische evolutie en digitalisering. Die ervaring wil hij vertalen naar een geïntegreerd lokaal veiligheidsbeleid met ook veel aandacht voor nieuwe en veranderende misdrijfvormen zoals bijvoorbeeld ICT-criminaliteit. “Ik wil deze politiezone voluit in de 21ste eeuw plaatsen, zodat we klaar staan om met de vele uitdagingen die zich stellen om te gaan. De prioriteiten waarmee we aan de slag gaan worden weldra gecommuniceerd”, zegt Coenraets.