Vrouw twee keer kort na elkaar betrokken in verkeersongeval JVN

29 augustus 2019

16u02 3 Dessel De bestuurster van een wagen heeft donderdag twee verkeersongevallen op korte tijd gehad. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw raakte eerst in Retie betrokken in een klein verkeersongeval. Bij dat ongeval bleef ze ongedeerd, maar rond 12.40 uur reed de bestuurster in de Broekstraat in Dessel met haar auto tegen een landbouwvoertuig. Bij dit ongeval liep ze wel lichte verwondingen op. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.