Vrouw (22) gewond na botsing tussen auto’s Jef Van Nooten

05 oktober 2020

11u51 0

In de Vogelzangstraat in Dessel zijn zondagavond rond 17.30 uur twee auto’s op elkaar gebotst. In één van de wagens raakte de 22-jarige B.A. uit Mol gewond. De ziekenwagen werd er bij gehaald om de vrouw te verzorgen.