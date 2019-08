Vrouw (21) gewond bij ongeval aan Kattenberg Jef Van Nooten

22 augustus 2019

16u57 2

Op het kruispunt van Kattenberg met de Werbosstraat in Dessel zijn woensdagavond twee auto’s op elkaar gebotst. In één van de auto’s raakte bestuurster B.A. (21) uit Antwerpen lichtgewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.