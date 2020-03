Voortaan elke zondag rommelmarkt aan De Plaetse Jef Van Nooten

04 maart 2020

15u29 0 Dessel De gemeente Dessel start met een wekelijkse rommelmarkt. Die gaat voortaan elke zondag door aan het Campinaplein.

“Vanaf maart 2020 is er elke zondag een rommelmarkt op en rond het Campinaplein aan administratief centrum De Plaetse”, klinkt het bij de gemeente. “Telkens van 8 tot 13 uur kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een standplaats. De kostprijs hiervoor bedraagt 1 euro per lopende meter.”

Op de rommelmarkt is verkoop van voeding of dranken, (sier)wapens, dieren en nieuwe spullen niet toegelaten. Inschrijven kan uitsluitend telefonisch via 0491/10.89.31 of 0473/62.17.35.

“Tijdens de Sinksenmarkt van zondag 31 mei 2020 zal de rommelmarkt éénmalig aansluiten in de Kolkstraat en zal er geen standgeld worden gevraagd", besluit het gemeentebestuur.