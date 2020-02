Vier gemeenten lanceren samen campagne om te stoppen met roken Jef Van Nooten

06 februari 2020

13u21 0 Dessel De gemeentebesturen van Balen, Dessel, Mol en Retie starten een gezamenlijke campagne om te stoppen met roken. De eerste drie gemeenten hielden in 2017 al zo’n campagne, maar nu springt ook Retie mee op de kar.

“Na onze succesvolle campagne samen met Balen en Mol in 2017 om te stoppen met roken, starten we in 2020 opnieuw. Ditmaal ook samen met Retie”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Dessel.

Succesformule

De campagne biedt de unieke mogelijkheid om te stoppen met roken in groep onder begeleiding van een tabakoloog. “Vorige keer bleek deze manier een succesformule te zijn. Niet alleen waren er veel inschrijvingen, velen onder hen zijn nu nog steeds gestopt met de sigaret en genieten nu dus van een beter uithoudingsvermogen, een beter reuk- en smaakvermogen en heel wat extra geld dat ze nu uitsparen.”

Infomoment

Tijdens de eerste week van maart vinden vier infosessies plaats, één in elke deelnemende gemeente. “Deze infosessies zijn vrijblijvend, daarna kan je nog beslissen om deel te nemen aan het rookstoptraject. Iedereen is overal welkom. Je kan bijvoorbeeld de infosessie volgen in Mol en nadien inschrijven voor de groepssessies in Dessel.”

Groepsessies

De campagne bevat een reeks van acht groepsessies. Deelname kost slechts 48 euro voor alle sessies. De vrijblijvende infomomenten staan als volg gepland: Mol - maandag 2 maart, 19.30 uur (raadzaal in ’t Getouw), Balen – dinsdag 3 maart, 19.30 uur (De Kruierie), Dessel – woensdag 4 maart, 19.30 uur (GBS De Kangoeroe) en Retie – donderdag 5 maart, 19.30 uur (GC Den Dries).