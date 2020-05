Verdeling van eerste 5.000 mondmaskers is gestart: scholieren krijgen voorrang Jef Van Nooten

04 mei 2020

10u42 0 Dessel De gemeente Dessel is gestart met de verdeling van mondmaskers. Gezinshoofden en studenten van 12 tot 20 jaar krijgen voorrang bij de verdeling. “Op langere termijn is het wel de bedoeling dat mensen zelf voor hun mondmaskers zorgen.”

Op termijn krijgt elke inwoner vanaf 12 jaar een mondmasker in Dessel. De gemeente plaatste daarvoor een bestelling. “Het eerste deel van deze mondmaskers hebben we al in ons bezit, een volgend deel zal weldra volgen. Hetgeen we in huis hebben, verdelen we alvast”, klinkt het bij de gemeente.

Gezinshoofd

Het gaat om 5.000 mondmaskers die reeds geleverd zijn. “Ieder gezinshoofd en studenten van 12 tot 20 jaar zullen alvast een mondmasker ontvangen. Zo is er alvast in elk gezin minstens één mondmasker aanwezig. De mondmaskers zullen deze week aan huis geleverd worden. De rest volgt zodra de bestelling geleverd is die we bij IOK plaatsten.”

Kleding

Scholieren krijgen voorrang omdat vanaf 15 mei de scholen terug opstarten. “In de middelbare scholen worden de kinderen geacht een mondmasker te dragen. Daarom kiezen we ervoor om alvast zeker deze groep van de bevolking te voorzien van een mondmasker”, besluit het gemeentebestuur. “Op langere termijn is het wel de bedoeling dat mensen zelf voor hun mondmaskers zorgen. Als gemeente kunnen we niet ten alle tijden voor een bevoorrading zorgen. Mondmaskers zullen vanaf heden deel uitmaken van onze kleding. Wie nog geen mondmaskers heeft: een sjaaltje, bandana of buff voor je mond en neus helpt al.”