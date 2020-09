Vanaf zondag terug rommelmarkt aan Campinaplein Jef Van Nooten

03 september 2020

11u20 1 Dessel De wekelijks rommelmarkt in Dessel mag vanaf zondag 6 september terug georganiseerd worden. Het dragen van een mondmasker is er verplicht.

Vanaf komend weekend kan je opnieuw elke zondag tussen 8 en 13 uur naar de rommelmarkt in Dessel. Die vindt plaats op en rond het Campinaplein aan administratief centrum De Plaetse. “Bij slechter weer gaat de rommelmarkt door op de parking van administratief centrum De Plaetse”, klinkt het bij de gemeente. “Op de rommelmarkt is het verplicht een mondmasker te dragen en de sociale afstand van 1,5 meter te bewaren.”

Inschrijven

Wie graag een standplaats heeft op de rommelmarkt kan inschrijven via 0473/62.17.35 of 0491/10.89.31. “De verkoop van voeding en/of drank, (sier)wapens, dieren en nieuwe spullen is niet toegelaten.”