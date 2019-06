Van Prins Carnaval tot rolstoelgebruiker: Graspop is van iedereen Jurgen Geyselings

22 juni 2019

12u52 30 Dessel 50.000 metalfans hebben dit weekend in Dessel geheadbangd of hun leven ervan afhing. Op Graspop, het bekendste metalfestival van de Lage Landen, komt iedereen samen, van jong tot stokoud, van lasser tot manager en van rolstoelgebruiker tot Prins Carnaval...

Rechts vooraan op het terrein aan de Stenehei in Dessel bevindt zich het zevende podium van Graspop. Hier krijgen mensen met een handicap, die gekluisterd zijn aan hun rolstoel, een plek. Van op dat podium hebben ze een perfect overzicht over het festivalterrein.

Iron Maiden

Erwin Molnar, uit Peer en neef van Big Brotherlegende Frank, draagt een Iron Maiden-shirt en zijn rolstoel hangt vol stickers van metalbands. “Dit is al mijn 22ste Graspop”, vertelt Erwin. “Het allerbeste optreden dat ik hier ooit zag, was er één van mijn favoriete band Iron Maiden. Jammer genoeg is Iron Maiden er dit jaar niet bij, maar het aanbod is groot genoeg om er en fantastisch metalweekend van te maken met de vrienden.”

Tijdens ons gesprek met Erwin komt zijn vriend Stefaan Maes het podium afgerold in zijn rolstoel. Stefaan zakt net als Erwin al meer dan 20 jaar lang af richting het festivalterrein in Dessel. “Ik kom hier al vele jaren en drink gezellig pinten met de vrienden op de weide, afgewisseld met optredens die ik dan meepik van op ons podium”, zegt Stefaan. “Samen met mijn vaste begeleider, die me overal vergezeld op het terrein ben ik de talloze vrienden die hier samen met ons zijn ontzettend dankbaar voor wat ze voor mij en Erwin doen.”

Elk jaar doet Graspop meer voor mensen met een beperking en dat is fantastisch Rolstoelgebruiker Erwin Molnar

Op handen gedragen

Erwin en Stefaan zijn op Graspop alrijd omringd door een pak vrienden. Die vergezellen hen op het podium, brengen pintjes en halen pita. Maar ze hepen hen ook in hun tent na een lange feestnacht en als de plicht roept, zakken ze samen met Stefaan of Erwin af richting de dichtstbijzijnde Dixi-wc.

“In de beginjaren dat we afzakten richting Graspop hadden we hier voor rolstoelpatiënten niks comfort”, stelt Erwin. “Elk jaar zijn er meer extra’s. Sinds kort staat er zelfs een gehandicaptentoilet vlak achter ons podium. Het is fijn dat de medewerkers met onze tips aan de lsag gaan.”

Prins Nico en nar Gerrit

Verder op de weide in de buurt van de Belgium Beer Bar botsen we Nico Goormans en Gerrit Van den Schoor. De heren uit Herenthout zijn al jarenlange vaste klant op Graspop. “Ooit zakten we zelfs met een volle bus af om Iron Maiden aan het werk te zien”, zegt Nico Goormans.

In thuisbasis Herenthout zijn beide heren beter bekend als Prins Nico en nar Gerrit. In 2012 regeerde Nico over Hererthout tijdens carnaval. “We kennen elkaar al van kindsaf”, vertelt Gerrit. “In de winterperiode staat bij ons alles in het teken van carnaval. Als dat achter de rug is, zoeken we terug onze roots op en genieten we van tal van metalconcerten, waaronder dus Graspop.”