Topaffiche èn extra rockavond voor Dessel Swingt Jef Van Nooten

20 februari 2020

13u23 0 Dessel Dessel Swingt pakt op 29 augustus uit met een mooie affiche. Zowel De Kreuners als De Mens zullen er op het podium staan. Omdat Graspop vzw dit jaar 35 jaar bestaat, komt er ook een extra rockavond op vrijdag 28 augustus.

Dessel Swing sluit traditioneel de zomervakantie af met een marktfestival. In 2020 staat het festival gepland op zaterdag 29 augustus. “Aangezien Graspop VZW dit jaar 35 jaar bestaat, willen we dit ook vertalen naar de affiche van Dessel Swingt”, klinkt het. “Daarom hebben we ook dit jaar de ambitie om uit te pakken met een sterke affiche. De Kreuners en De Mens zullen het Meiplein in vuur en vlam zetten en iedereen van jong tot oud laten meebrullen met hun talloze hits.”

Extra dag

Omdat het dit jaar een feesteditie is door de 35e verjaardag van Graspop VZW, koppelen de organisatoren een extra dag aan Dessel Swingt. “Vrijdag 28 augustus zullen we een rockavond houden in onze Rock Classic Tent. Deze tent is terug te vinden naast JG Scharnier in Witgoor-Dessel.”

Scherm

In de tent komt een scherm waarop allerlei beeldmateriaal wordt uitgezonden van Graspop doorheen de jaren. “Ook zullen er plaatselijke rock- en metalgroepen optreden. De exacte uren en namen van de bands die hier komen optreden, zullen later nog gecommuniceerd worden.”