Taverne van Joël Smets wordt sinds kort uitgebaat door twee Nederlandse zussen Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

10u41 0 Dessel Achter de toog van Taverne De Witte Haas in Witgoor-Dessel staan sinds enkele weken nieuwe uitbaters. De zussen Angelita en Samantha van Putten uit Nederland zijn de nieuwe bazen in de horecazaak die eigendom is van ex-wereldkampioen motorcross Joël Smets en zijn vrouw. Angelita droomde al vele jaren van een eigen horecazaak en hierbij komt de ervaring van haar zus in het horecawereldje enorm van pas.

De Nederlandse zussen Angelita en Samantha van Putten die al vele jaren in België vertoeven zijn sinds 26 juli de trotse uitbaters van Tarverne De Witte Haas in Witgoor-Dessel. De zaak is een bekende horecazaak in het Kempense en eigendom van ex-wereldkampioen en Desselaar Joël Smets. Vroeger was de uitbating van de zaak voor Joël en zijn vrouw, maar sinds een aantal jaar wordt de taverne door anderen opengehouden. Zo is het nu de beurt aan de Nederlandse dames.

“Het was de droom van mijn zus Angelita om ooit in haar leven een eigen horeca-zaak te runnen”, weet Samantha. “Toen ze niet zo lang geleden omwille van herstructureringen bij Philips in Eindhoven haar job kwijtraakte zagen we er samen de kans in om in de horeca te stappen. Ikzelf deed immers al veel ervaring op in de horecawereld”. De zussen zijn ondertussen een drietal weken aan de slag in De Witte Haas en het bevalt hen enorm. “De Desselaars zijn enorm vriendelijk en geven ons volop de kans om er hier iets moois van te maken. We proberen om er een toffe, gezellige boel van te maken in onze zaak en hopen dat iedereen die langskomt zich snel zal thuisvoelen.”

Taverne De Witte Haas is een trekpleister voor fietsers en wandelaars. Klanten kunnen er genieten van tal van snacks zoals croques, frikadellen met krieken en tong in Madeirasaus. In de herfst en het winterseizoen bieden de uitbaters verschillende koffies en thees aan aan hun klanten.