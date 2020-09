Stig Engelen (KFC Dessel): “In Hoogstraten wacht een pittige bekeropdracht” Jef Tegenbos

16 september 2020

16u29 0 Dessel Zonder veel overschot plaatste Dessel zich vorige week voor eigen volk voor de volgende ronde van de Croky Cup. Voor de groen-witten was het hun eerste bekerpartij. In de volgende bekerconfrontatie wacht zaterdagavond een pittige verplaatsing naar Hoogstraten.

Trainer Benny Lunenburg had in de aanloop naar het duel tegen Symphorinois gewaarschuwd voor de moeilijkheidsgraad. Die voorspelling is uitgekomen. Gelukkig voor Dessel was er nog Stig Engelen. De linksachter schoof in de slotfase mee op, en scoorde het beslissende doelpunt.

“De opluchting was vrij groot”, gaf de verdediger toe. “We moeten niet onder stoelen of banken steken dat we niet op ons normale niveau acteerden. De aanpak van Symphorinois bleek voor hen de juiste. Gelukkig viel dat doelpunt enkele minuten voor het einde. We waren er ons van bewust dat we strafschoppen moesten vermijden. Die epiloog in de beker blijft een loterij.”

Verdediger

Stig Engelen begon enkele weken geleden aan zijn eerste voorbereiding bij Dessel. Hij kwam begin dit jaar over van FC Duffel.

“De voorbije wedstrijden heb ik in het centrum van de verdediging gespeeld. Vorige zaterdag koos de trainer ervoor om mij als linksachter uit te spelen. Het belangrijkste is dat ik mijn steentje voor de ploeg kan bijdragen. Als dat dan, zoals vorige zaterdag, een mooi resultaat oplevert, is dat meegenomen.”

Hoogstraten

De loting heeft ervoor gezorgd dat Dessel zich zaterdagavond kan meten met een Kempische tegenstander.

“Doorstoten was ons eerste doel”, stelt de Mollenaar. “Dat we er met een korte verplaatsing vanaf komen, is meegenomen. Vooral voor onze supporters. Maar ik verwacht me opnieuw aan een moeilijke wedstrijd. Voor Hoogstraten staat er eveneens het nodige prestige op het spel. Het is bovendien een goede ploeg.”

Rustig seizoen

De trip naar Hoogstraten wordt meteen een generale repetitie. Volgende week opent Dessel de competitie voor eigen volk tegen Mandel United.

“Het zal er voor ons, net als vorig seizoen, op aankomen om een rustige en stabiele competitie door te maken. En trachten om zo snel mogelijk de kaap van veertig punten te bereiken.”