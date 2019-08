Steven (28) en Steffie (26) openen nieuwe slagerij in Witgoor: “Slagersvak met de paplepel meegekregen” Wouter Demuynck

05 augustus 2019

13u41 2 Dessel Afgelopen weekend heeft in Witgoor een nieuwe slagerij de deuren geopend. Gelenaars Steven Huysmans (28) en zijn vrouw Steffie Vandeweyer (26) hebben hun intrek genomen in het oude pand van Kwaliteitsslager Ivo - die samen met zijn vrouw op pensioen gaat - in de Meistraat. Steven en Steffie hebben al vijf jaar etenswaren aan de man gebracht met hun catering- en traiteurdienst en vonden de tijd rijp om een slagerij te openen.

Steven Huysmans heeft het slagersvak met de paplepel meegekregen, want ook zijn vader Eddy is slager. Hij studeerde in 2010 af aan de Hotelschool van Geel, waarna nog een specialisatieopleiding Traiteur en Banketaannemer volgde. Vroeger gaf hij les in de afdeling beenhouwerij van Sint Jozef Geel, nu doceert hij het vak in het volwassenenonderwijs van CVO HIK. Vijf jaar geleden startte hij samen met zijn vrouw Steffie Vandeweyer hun bedrijf in catering- en traiteurdienst op, wat steeds succesvoller begon te worden. Zo verzorgen ze onder meer verschillende recepties, feesten van verschillende zelfstandige zaken uit de buurt. Dat succes maakte de opening van een slagerij mogelijk.

Ideaal pand

“Het slagersvak heeft er altijd wat ingezeten bij mij, onder andere doordat mijn vader dat ook is”, vertelt Steven. “Al voor mijn 20ste was ik ermee bezig, maar toen had ik nog te weinig ervaring en was het financieel niet haalbaar om zelf iets op te starten. Nu hebben we vijf jaar lang iets kunnen uitbouwen.” Het pand in de Meistraat 113 nemen ze over van Ivo en Frieda, die op pensioen gaan. “Dit was al een heel goede beenhouwerij, die bekend staat om kwaliteit en verse, huisbereide salades. Die lijn gaan we ook doortrekken. Dit pand was ideaal, aangezien we zo kunnen uitbreiden. Voorheen zaten we nog in het ouderlijke huis, waar een deel werd omgebouwd tot keuken. Die werd met na enkele jaren echter te klein”, aldus Steven en Steffie.

Duroc

Een van de troeven van de nieuwe slagerij is het varkensvlees van het ras Duroc dat gehaald wordt bij boerderij Duroc de Kempen in Weelde. In de Kempen werken enkel ook nog twee slagers uit Oosthoven en Merksplas met hetzelfde vlees. “Het belangrijkste daarbij is voor mij de voeding van de varkens. Er worden enkel pure grondstoffen gebruikt, wat de kwaliteit van het vlees ten goede komt. Het vlees blijft ook sappiger omdat de Duroc-varkens minder vocht verliezen. Ook hebben ze weinig tot geen stress. Voorts willen we al onze charcuterie zelf maken. Met de opstart is dat nu maar de helft, maar het is de bedoeling om het volledig zelf te doen.”

Voor de slagerij heeft het duo alvast twee nieuwe werkkrachten aangeworven. Beenhouwer Joren is inmiddels gestart en in september sluit nog een werkkracht aan. “We zijn enorm blij dat we deze kans hebben gekregen. Daarvoor willen we onze ouders, familie, trouwe klanten, ons personeel, vrienden en de vorige eigenaars Ivo en Frieda graag bedanken. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest”, besluiten Steven en Steffie.