Slagerij Huysmans-Vandeweyer verkoopt eigen gin ‘Vurig Dessel’: “Een toegankelijke, fruitige gin die perfect bij vleesgerechten past” Wouter Demuynck

20 december 2019

20u24 0 Dessel Vanaf zaterdag biedt slagerij Huysmans-Vandeweyer, die afgelopen zomer de deuren opende in de Meistraat in Witgoor (Dessel), haar eigen gin ‘Vurig Dessel’ aan. Uitbaters Steven Huysmans en Steffie Vandeweyer willen daarmee hun gemeente in de kijker zetten en de naam is eveneens een knipoog naar het feit dat ze veel met barbecues werken.

Voor de samenstelling van de gin gingen Steven en Steffie aankloppen bij distilleerderij Sterkstokers uit Hoogstraten. De gin Vurig Dessel van 38 graden bevat ingrediënten zoals bosbes, sinaasappel, eikel, olijfolie en heeft ook een rooksmaak.

Totaalconcept

“Het hout- en vuurkarakter wilden we benadrukken, omdat we veel met ofyrs werken - barbecues die je warm maakt met hout”, vertelt Steffie Vandeweyer. “Door deze gin te verkopen willen we de klanten nog meer een totaalconcept aanbieden. Ze kunnen starten met een goede aperitief en aansluitend volgt bijvoorbeeld een barbecue of gourmet. Het is een toegankelijke, fruitige gin die wat karakter krijgt door de rook en eikel. Ideaal voor bij vleesgerechten.”

Het etiket op de fles alludeert op verschillende manieren naar de gemeente Dessel. Zo pronkt onderaan het wapenschild van Dessel en staat er ook een plattegrond van de Sas4-Toren, waar drie kanalen samenkomen, afgebeeld. “Het is een product van ons, maar hiermee willen we toch ook Dessel op de kaart zetten.”

Vanaf zaterdag is de gin Vurig Dessel te koop in slagerij Huysmans aan 42 euro per fles. “Wie nog een eindejaarscadeau zoekt, kan daarvoor dus bij ons terecht.”