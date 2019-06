Schade aan Pannenkoekenboot valt mee na gesprongen waterleiding: “Over enkele dagen al terug open” Jef Van Nooten

29 juni 2019

10u38 0 Dessel De uitbater van de Pannenkoekenboot in Dessel hoopt zijn zaak over enkele dagen terug te openen. Nadat het water uit het ruim van de boot was gepompt, bleek de schade mee te vallen. “Dit weekend blijven we wel gesloten”, zegt Willem Hamel.

Langs het kanaal in Witgoor-Dessel was het vrijdagnamiddag plots alle hens aan dek. De Pannenkoekenboot – een gekende horecezaak – dreigde er te kapseizen. Oorzaak was een gesprongen waterleiding. Dat zette het ruim onder water, waardoor de boot steeds verder begon te zinken. Een medewerker van de Vlaamse Waterweg zag dat de boot sterk overhelde naar de kant van het kanaal en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer pompte het water weg om de boot weer recht te krijgen.

Ondanks het voorval blijft uitbater Willem Hamel zijn goedlachse zelve. “U wilt natuurlijk het laatste nieuws weten”, lacht Willem wanneer we ons zaterdagvoormiddag voorstellen. “Het laatste nieuws is dat al het water is weggepompt. De boot staat terug rechter dan ooit.”

“Paar nieuwe kasten nodig”

Toch betekent dat niet dat klanten er dit weekend al terug kunnen gaan smullen van pannenkoeken. “Boven – in het verbruikersgedeelte- is alles al gepoetst. Daar is niks meer te zien van het voorval. Maar de keuken moet nog gedeeltelijk herbouwd worden”, zegt Willem Hamel. “De keuken is beneden. Daar heeft water gestaan. Het fornuis en dergelijke werken nog, maar er moeten een paar kasten vernieuwd worden omdat er water in is getrokken. We verwachten dat dit snel kan gaan zodat we niet te lang dicht moeten blijven. Maar dit weekend houden we wel de deuren gesloten. We willen geen half werk leveren. Maar volgende week hopen we terug open te gaan. Het is ook belangrijk dat we snel kunnen heropenen, want juli en augustus zijn topmaanden voor ons met 15.000 klanten”

De Pannenkoekenboot ligt nabij Sas 4, op een plaats waar vier kanalen samen komen. De boot is 113 jaar oud. Sinds 1996 wordt jij de Pannenkoekenboot genoemd. Willem Hamel nam vijf jaar geleden het roer van de horecazaak over.