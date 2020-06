Sas4-Toren terug open voor publiek: “Handen ontsmetten voordat je aan de klim begint” Jef Van Nooten

30 juni 2020

08u23 0 Dessel De Sas4-Toren in Dessel zal vanaf woensdag 1 juli terug toegankelijk zijn voor het publiek. “Voor bezoekers aan de klim beginnen, zullen zij onderaan de trap hun handen moeten ontsmetten.”

Het pagadderpad en de speeltuin aan de voet van de Sas4-Toren werden al eerder opengesteld. Vanaf 1 juli kunnen bezoekers de Sas4-Toren ook terug beklimmen om te genieten van het mooie uitzicht. “De Sas4-Toren zal opnieuw 24/24 en 7/7 geopend zijn. Voor bezoekers aan de klim beginnen, zullen zij onderaan de trap hun handen moeten ontsmetten. De afstand bewaren en het dragen van een mondmasker is zeker aanbevolen”, klinkt het bij de gemeente Dessel.

Bezoekerscentrum

Ook het bezoekerscentrum onderaan de voet van de Sas4-Toren opent terug zijn deuren. “Hier zijn de openingsuren echter beperkt. In juli en augustus is het bezoekerscentrum dagelijks open van 11 tot 17 uur. In het bezoekerscentrum ontvangen we maximum 6 personen en moeten bezoekers een looprichting volgen.”