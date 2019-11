Samathon schenkt 12.000 euro: “Prachtig dat we van Sams dood iets positief kunnen maken” Jef Van Nooten

13 november 2019

11u01 0 Dessel De ouders van de verongelukte Sam Moelants uit Dessel hebben 12.000 euro overhandigd aan twee goede doelen: TEJO Kempen en CIG De Merode. Het geld werd ingezameld met het derde ‘verjaardagsfeest’ voor Sam. “Het is prachtig dat we met Samathon iets heel negatief kunnen ombuigen in iets positief”, zegt papa Rigo Moelants.

30 augustus staat in Dessel voortaan synoniem aan Samathon. Het evenement werd eind augustus al voor de derde keer op die datum georganiseerd, en ook voor de komende jaren lijkt Samathon een zekerheid te worden. Met Samathon herdenken familie en vrienden Sam Moelants. De jonge vrouw kwam op 26 augustus 2016 op 20-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval in Oud-Turnhout. Sam was met haar fiets op weg naar het JAC (Jongeren Advies Centrum) in Turnhout toen ze op het fietspad werd gegrepen door een vrachtwagen die rechtsaf draaide.

Sam verjaarde op 30 augustus. Eén jaar en vier dagen na haar dood – op haar verjaardag - organiseerden familie en vrienden voor het eerst Samathon. Op 30 augustus 2019 werd Samathon voor de derde keer georganiseerd. Het verjaadags-/herdenkingsfeest voor Sam bracht opnieuw veel volk op de been. Resultaat: een opbrengst van 12.000 die integraal aan goede doelen wordt geschonken. Die grote opbrengst is het gevolg van de mooie opkomst. Er kwam opnieuw veel volk naar de Samathon. Dat het evenement drie jaar na haar dood nog altijd zoveel mensen samen brengt, zegt veel over Sam en haar persoonlijkheid”, vertelt Rigo Moelants, de papa van Sam.

30 augustus

Door het succes van de eerste drie edities zijn de initiatiefnemers vastberaden om ook de komende jaren voort te gaan met Samathon. “Het is prachtig dat we dit kunnen doen. Dat we iets heel negatief, de dood van Sam, toch kunnen ombuigen in iets heel mooi en positief”, vervolgt Rigo Moelants. “Volgend valt 30 augustus op een zondag. We hopen dat dit helpt om nog meer volk te mobiliseren. Zodat we nog meer geld kunnen schenken aan een goed doel.”

Vierde editie

Wat het goede doel wordt voor de vierde editie in 2020 ligt nog niet vast. “Dat moeten we nog bekijken. Maar het zal sowieso weer een goed doel worden waar ook Sam achter zou kunnen staan, een vereniging waar zij een band mee zou hebben”, zegt Rigo.

Twee goede doelen

Vorig jaar schonken de organisatoren van Samathon 8.000 euro aan het JAC. Dit jaar wordt de 12.000 euro opbrengst verdeeld over twee goede doelen: TEJO (Therapeuten voor Jongeren) in Turnhout en CIG (Centrum voor Integrale Gezingszorg) De Merode in Kasterlee. “Vroeger deelde TEJO haar gebouw in Turnhout met nog een andere vereniging. Die vereniging is er vertrokken waardoor TEJO nu heel het gebouw ter beschikking heeft. Het geld zal gebruikt worden om de extra ruimtes in te richten”, besluit Rigo Moelants. “CIG De Merode zal het geld gebruiken om de ruimte waar kindjes worden opgevangen uit te breiden en te verfraaien.”