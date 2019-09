Rechter beslist vandaag over alcoholslot voor Kris Van Dijck Jef Van Nooten

02 september 2019

07u58 0 Dessel Kris Van Dijck, ex-Vlaams Parlementsvoorzitter en burgemeester van Dessel, kent vandaag zijn straf voor het verkeersongeval dat hij begin juli veroorzaakte onder invloed van alcohol.

Van Dijck was in de avond van 2 juli op café geweest. Toen hij ’s nachts naar huis reed, botste hij met zijn auto tegen een geparkeerde aanhangwagen. Hij was op dat moment nog maar zo’n twee weken voorzitter van het Vlaams Parlement. Omdat Kris Van Dijck als burgemeester van Dessel baas is over de politiezone waar het ongeval gebeurde, werd de politie van een naburige politiezone er bij gehaald. Die nam 2,5 uur na het ongeval een alcoholtest af bij Kris Van Dijck. Op dat moment bleek hij nog 1,42 promille alcohol in het bloed te hebben.

Het parket vorderde op 8 augustus een rijverbod van 15 dagen, een alcoholslot voor één jaar en een geldboete van 1.600 euro.

De politierechtbank in Turnhout velt vandaag het vonnis.